Збитий Іл-76 має пошкодження, характерні для ракет ППО

У мережі з'явилися кадри з наслідками аварії російського військового літака Іл-76 у Білгородській області РФ.

На відео та фото з місця краху Іл-76 видно поразку літака ракетою протиповітряної оборони. На відео можна побачити отвори на корпусі від уламків, характерних для ураження ракетою ППО. Тобто літак отримав, як мінімум, удар ззовні. Такого висновку дійшла редакція «Новин Донбасу».

Раніше Міноборони РФ повідомило, що на борту Іл-76 знаходилися 65 українських військовополонених, які транспортувалися до Білгородської області для обміну, а також 6 членів екіпажу літака та 3 супроводжувальних.



Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими також закликав утриматися від поширення неперевіреної інформації через поширення російськими пропагандистськими ресурсами заяв про падіння у РФ військово-транспортного літака, який нібито перевозив українських військовополонених.



У Головному управлінні розвідки України вважають, що Росія могла діяти з метою дестабілізації ситуації в Україні та ослаблення міжнародної підтримки нашої держави.