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Украинские военные и разведка отреагировали на заявления РФ о сбитом Ил-76

24 января 2024, 17:59

Украинские военные и разведка отреагировали на заявления РФ о сбитом Ил-76

Украина на данный момент не располагает достоверной и исчерпывающей информацией по поводу того, кто именно находился на борту сбитого самолета Ил-76 в Белгородской области РФ. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. 

В сообщении говорится, что Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных производится как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом.

ГУР подчеркивает, что Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена. Отмечается, что российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности.

«Безопасность наших защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона. В то же время, украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом», — отмечается в сообщении.

«Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена», — подчеркнули в ведомстве.

Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных.

«Исходя из этого, речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях России с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства», — пришли к выводу в ГУР. 

В ВСУ уверены, что украинских военнопленных не было на борту сбитого самолета Ил-76, пишет издание NV, ссылаясь на свои источники. 

«Несколько раз в день этим самолетом Ил-76 подвозят боеприпасы на фронт. Это их проверенный маршрут. Мы уверены, что пленных там не было», — сказал собеседник издания в Воздушных силах.

Представитель Пентагона заявил изданию «РИА Новости», что не может предоставить комментарий по поводу крушения Ил-76, и перенаправил в Минобороны Украины.

В Генеральном штабе ВСУ также сделали заявление в контексте слития Ил-76.

«Для уменьшения именно ракетной угрозы на Харьковском направлении, ВСУ не только контролируют воздушное пространство, но и подробно отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно, с применением средств военно-транспортной авиации. Зафиксированная интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись на аэродром Белгорода», — сообщили в Генштабе.

Вооруженные Силы Украины подчеркнули, что будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, а также контролировать воздушное пространство для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что на борту Ил-76 находились 65 украинских военнопленных, транспортировавшихся в Белгородскую область для обмена, а также 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными также призвал воздержаться от распространения непроверенной информации в связи с распространением российскими пропагандистскими ресурсами заявлений о падении в РФ военно-транспортного самолета, якобы перевозившего украинских военнопленных. 

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