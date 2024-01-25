Окупанти використовують хімічну зброю, а також новий вид гранат з отруйними речовинами

Російські військовослужбовці у війні проти України використовують гранати з отруйними речовинами. Зокрема, у грудні 2023 року зафіксовано 81 такий випадок використання. Про це розповів представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик на брифінгу «Гранату РГ-Во.



«Також у грудні вперше зафіксовано застосування гранати РГ-В. Ця граната містить хлорацетофенон – речовину дії, що задушує, заборонена Женевським протоколом про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів», — зазначив він.



У Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки передбачається, що у разі потрапляння до приміщення чи бліндажу достатньо 5 хвилин, щоб убити там людей.



Зазначається, що досліджений представниками Центру зразок виготовлено у 2023 році на заводі, який працює ще з часів Радянського Союзу.



Нагадаємо, на уламку балістичної ракети, якою Росія атакувала Україну, було виявлено рукописну корейську літеру. Це підтверджує підозри щодо передачі КНДР ракет країні-агресору для війни проти України.