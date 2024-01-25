Операция войск РФ в Авдеевке: ДРГ зашла к «Царской охоте» по трубе

Оккупанты РФ прошли по трубе. Фото: Telegram

Российская диверсионно-разведывательная группа смогла зайти в тыл украинских войск в районе бывшего гостиничного комплекса «Царская охота» на южной окраине Авдеевки, пройдя по старой подземной трубе.



Соответствующие кадры также опубликовал российский телеграм-канал «НгП раZVедка». Отмечается, что для этого российские военные несколько недель расчищали трубу диаметром в человеческий рост.



Работы проводились вручную, чтобы избежать шума. По утверждениям российской стороны, 17 января в результате этой операции им удалось захватить район «Царской охоты», «ликвидировать гарнизон» и взять «значительную часть» украинских военных в плен.



Украинская сторона эту информацию не комментировала. Факт захода российской ДРГ подтверждал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.



Однако, по его словам, противника удалось вытеснить оттуда. Вместе с тем на карте украинского проекта DeepState статус района «Царской охоты» указан как неизвестный.

Статус «Царской охоты» пока неизвестен. Фото: DeepState

«Информация об отбитии "Царской охоты" достаточно сомнительная», — писал DeepState в своем телеграм-канале 22 января.





Армия РФ за сутки совершила восемь атак в районе Авдеевки: двое людей пострадали.