Новая стратегия Украины: бьет по России туда, где ей больно

В еженедельном британском журнале новостей The Spectator оценили тактику Украины по ударам вглубь РФ, добавив, что украинские атаки ослабляют экономику агрессора больше, чем санкции Запада.



В издании отметили, что помимо традиционной войны, второй ее вариант – удары беспилотников и ракет, а также диверсионные рейды вглубь территории противника – может оказаться революционной стратегией нанесения ударов по России там, где ей больно.



«На прошлой неделе два украинских дрона-камикадзе нанесли эффектный удар по нефтегазоперерабатывающему заводу и терминалу отгрузки нефти в Усть-Луге под Санкт-Петербургом. На расстоянии 775 миль (1 247 км) от Украины удар серьезно подорвал способность России производить и экспортировать нафту, авиакеросин и газ, а также экспортировать сжиженный природный газ (СПГ)», — говорится в статье.



По мнению экспертов британского издания, могут пройти недели или месяцы, прежде чем нефтеперерабатывающий завод вернется на предыдущие мощности.



The Spectator подчеркивает, что по сути, дроны украинского производства оказались более успешными в обеспечении соблюдения жестких санкций в отношении торговли углеводородами в России, чем все неудачные попытки Запада ограничить цены и ввести эмбарго на российский экспорт.



«Сохранение возможностей России по экспорту нефти и СПГ было основой стратегии Владимира Путина по нарушению санкций, и до сих пор это защищало его экономику от худших последствий западной экономической войны. Хотя война сейчас поглощает около 40 процентов государственных расходов Кремля, поступления от нефти и газа на самом деле выше, чем до войны, благодаря напряженности на Ближнем Востоке и нападениям хуситов на танкеры в Красном море», — обозначил журналист The Spectator и писатель Оуэн Мэттьюз.



Он также добавляет, что российская углеводородная инфраструктура является экономически жизненной силой путинской военной машины. Напомним, что после первых с начала войны атак БПЛА на Ленинградскую область жители заметили в регионе ЗРК С-300.