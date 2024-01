Нова стратегія України: б'є по Росії туди, де їй боляче

У щотижневому британському журналі новин The Spectator оцінили тактику України по ударах вглиб РФ, додавши, що українські атаки послаблюють економіку агресора більше, ніж санкції Заходу.



У виданні зазначили, що окрім традиційної війни, другий її варіант – удари безпілотників і ракет, а також диверсійні рейди вглиб території противника – може виявитися революційною стратегією завдання ударів по Росії там, де їй боляче.



«Минулого тижня два українські дрони-камікадзе завдали ефектного удару по нафтогазопереробному заводу та терміналу відвантаження нафти в Усть-Лузі під Санкт-Петербургом. На відстані 775 миль (1 247 км) від України удар серйозно підірвав здатність Росії виробляти та експортувати нафту, авіагас і газ, а також експортувати скраплений природний газ (СПГ)», — йдеться у статті.



На думку експертів британського видання, можуть пройти тижні чи місяці, перш ніж нафтопереробний завод повернеться на попередні потужності.



The Spectator наголошує, що по суті, дрони українського виробництва виявилися успішнішими у забезпеченні дотримання жорстких санкцій щодо торгівлі вуглеводнями в Росії, ніж усі невдалі спроби Заходу обмежити ціни та ввести ембарго на російський експорт.



«Збереження можливостей Росії з експорту нафти та СПГ було основою стратегії Володимира Путіна щодо порушення санкцій, і досі це захищало його економіку від найгірших наслідків західної економічної війни. Хоча війна зараз поглинає близько 40 відсотків державних видатків Кремля, надходження від нафти й газу насправді вищі, ніж до війни, завдяки напруженості на Близькому Сході та нападам хуситів на танкери у Червоному морі», — зазначив журналіст The Spectator та письменник Оуен Меттьюз.



Він також додає, що російська вуглеводнева інфраструктура є економічно життєвою силою путінської військової машини. Нагадаємо, що після перших з початку війни атак БПЛА на Ленінградську область мешканці помітили у регіоні ЗРК С-300.