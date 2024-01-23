В Ленинградскую область перебрасывают дополнительные С-300

Дополнительные системы С-300 в Ленинградской области. Фото: кадр из видео

После первых с начала войны атак БПЛА на Ленинградскую область жители заметили в регионе ЗРК С-300. Об этом написал российский телеграм-канал ASTRA.



Зенитно-ракетные комплексы снял на видео местный житель, один из комплексов перекрыл проезжую часть, пытаясь развернуться.



18 января 2024 года БПЛА атаковали «Петербургский нефтяной терминал», а 21 января терминал компании «Новатэк» в порту Усть-Луга.



Это были первые атаки на Ленинградскую область с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Напомним, в ночь на воскресенье, 21 января, в российской Туле также был атакован завод «Щегловский вал».



Институт изучения войны считает, что российские системы противовоздушной обороны в Ленинградской области, скорее всего, расположены для защиты от ударов с северо-запада и запада, поскольку РФ исторически создавала свою ПВО в этом районе для защиты от гипотетических атак НАТО.