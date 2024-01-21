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В Ленинградской области РФ вспыхнул терминал Морского торгового порта: эвакуированы около 150 человек

21 января 2024, 11:05

В Ленинградской области РФ вспыхнул терминал Морского торгового порта: эвакуированы около 150 человек

В Ленинградской области РФ вспыхнул терминал Морского торгового порта В Ленинградской области РФ вспыхнул терминал Морского торгового порта

Сегодня ночью, 21 января, в Ленинградской области РФ вспыхнул угольный терминал Морского торгового порта. С предприятия эвакуировали около 150 человек. Об этом передают российские СМИ.

Отмечается, что незадолго до пожара в Усть-Луге жители ближайших городов сообщали о звуках беспилотников в небе, а затем раздались взрывы. 

Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал, что пострадавших в результате пожара на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга нет.

В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности.

В свою очередь российский ресурс Фонтанка уведомило, что силы ПВО незадолго до пожара в Усть-Луге засекли два БПЛА, летящих в сторону Петербурга. При подлете к городу они изменили курс и пошли в сторону Кингисеппского района Ленобласти. Около 3:20 атаковали газохранилище «Новатэк».

Напомним, 21 января в российской Смоленской области работала противовоздушная оборона. В министерстве обороны РФ сообщили, что над регионом сбили три дрона.

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