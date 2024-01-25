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Чекаємо на списки українських військовополонених від офіційних органів РФ, а не від пропаганди — Юсов про катастрофу Іл-76

25 січня 2024, 18:22

Чекаємо на списки українських військовополонених від офіційних органів РФ, а не від пропаганди — Юсов про катастрофу Іл-76

У Головному управлінні розвідки Міноборони України не коментують російські заяви про список військовополонених, які нібито перебували на борту збитого літака Іл-76 у Білгородській області. У відомстві пропонують дочекатися офіційних даних, які будуть підготовлені та опубліковані.

Як наголосив представник ГУР Андрій Юсов, Москва офіційно через відповідні органи не публікує списки військовополонених, яких мали обміняти 24 січня. Інформацію навмисно привселюдно вкидає російська пропаганда, зазначив він.

«В Україні офіційну інформацію повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та офіційні посадові особи, зокрема уповноважений у справах людини Верховної Ради. Що ми маємо з боку держави-агресора? Пропагандисти, Симоньян, Шарій тощо висвітлюють, показують нібито ті чи інші списки», — сказав він в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи збігаються українські списки з тими, що поширює пропаганда РФ, у ГУР сказали: «Коментувати ту інформацію, яку навмисно вкидає російська пропаганда публічно, — це брати участь у реалізації їхньої операції. І коли буде офіційно повідомлено такі списки, звісно, будуть і офіційні коментарі».

Юсов також припустив, що на борту літака, що впав, могли бути і ракети, і люди.

24 січня у Корочанському районі Білгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. При цьому в Росії стверджують, що нібито в літаку перебували 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у збиванні літака.

У ГУР Міноборони підтвердили, що вчора справді мав відбутися обмін. Але заяву про те, що у літаку перебували українські військовополонені, у розвідці не підтверджують.

Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив, що росіяни грають із життями українських полонених. Він закликав провести міжнародне розслідування.

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