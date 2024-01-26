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Россияне обстреляли ночью Херсон из ЗРК С-300

26 января 2024, 09:50

Россияне обстреляли ночью Херсон из ЗРК С-300

Обстрел Херсона С-300. Фото: Facebook / prokudin Обстрел Херсона С-300. Фото: Facebook / prokudin

Этой ночью россияне обстреляли Херсон из ЗРК С-300. Об этом сообщил глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин.

«По городу пришлось два ракетных удара. Вражеским огнем поврежден детский сад, многоэтажка и здание торгового центра», — написал Прокудин.

По словам главы областной ОВА, в собственном доме ранение ноги и взрывную травму получила 54-летняя херсонка. Ей была оказана медицинская помощь на месте.

Обстрел Херсона С-300. Фото: Facebook / prokudin

Обстрел Херсона С-300. Фото: Facebook / prokudin

Обстрел Херсона С-300. Фото: Facebook / prokudin

Обстрел Херсона С-300. Фото: Facebook / prokudin

Напомним, 24 января, российская оккупационная армия обстреляла херсонскую больницу.

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