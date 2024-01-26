Росіяни обстріляли вночі Херсон із ЗРК С-300

Цієї ночі росіяни обстріляли Херсон із ЗРК С-300. Про це повідомив голова Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін.
«По місту прийшлося два ракетні удари. Ворожим вогнем пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівку та будівлю торговельного центру», — написав Прокудін.
За словами голови обласної ОВА, у власному будинку поранення ноги та вибухову травму отримала 54-річна херсонка. Їй було надано медичну допомогу на місці.
Обстріл Херсона С-300. Фото: Facebook / prokudin
Обстріл Херсона С-300. Фото: Facebook / prokudin
Обстріл Херсона С-300 Фото: Facebook / prokudin
Обстріл Херсона С-300 Фото: Facebook / prokudin
Нагадаємо, 24 січня російська окупаційна армія обстріляла херсонську лікарню.