Росіяни обстріляли вночі Херсон із ЗРК С-300

Обстріл Херсона С-300. Фото: Facebook / prokudin

Цієї ночі росіяни обстріляли Херсон із ЗРК С-300. Про це повідомив голова Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін.



«По місту прийшлося два ракетні удари. Ворожим вогнем пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівку та будівлю торговельного центру», — написав Прокудін.



За словами голови обласної ОВА, у власному будинку поранення ноги та вибухову травму отримала 54-річна херсонка. Їй було надано медичну допомогу на місці.

Обстріл Херсона С-300. Фото: Facebook / prokudin

Обстріл Херсона С-300. Фото: Facebook / prokudin

Обстріл Херсона С-300 Фото: Facebook / prokudin

Обстріл Херсона С-300 Фото: Facebook / prokudin

Нагадаємо, 24 січня російська окупаційна армія обстріляла херсонську лікарню.