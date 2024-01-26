На Донеччині розвантажили та розвезли 59 тонн гуманітарки

Доставка гуманітарки для мешканців Донецької області. Фото: ДСНС

Рятувальники розвантажили та розвезли 59 тонн гуманітарного вантажу, включаючи хліб, для мешканців п'яти населених пунктів Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.



«Щодня місцеве населення Донецької області страждає від ворожих обстрілів, а найбільше страждають жителі області, які залишилися без будинків та працевлаштування. Своєю чергою рятувальники Донбасу щодня розвантажують та розвозять гуманітарну допомогу для людей, які опинилися у скрутному становищі», — наголошується в повідомленні.



Минулої доби співробітники ДСНС за зверненням місцевих органів влади, розвантажили та розвезли гуманітарну допомогу для мешканців таких населених пунктів: Комар, Українськ, Покровськ, Селидове та Желанне.

Доставка гуманітарки для мешканців Донецької області. Фото: ДСНС

Доставка гуманітарки для мешканців Донецької області. Фото: ДСНС

Нагадаємо, через постійні обстріли РФ рятувальникам довелося забезпечити водою п'ять населених пунктів Донбасу.