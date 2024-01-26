«Укрзализныця» будет охранять инфраструктуру с помощью дронов

«Укрзализныця» создает подразделение, которое с помощью дронов будет мониторить и охранять железнодорожную инфраструктуру. Об этом рассказали в пресс-службе компании.



В составе этого подразделения будут работать ветераны-железнодорожники, получившие ранения и вернувшиеся с фронта.



По задумке национального перевозчика, эта инициатива поможет обеспечить охрану железнодорожных объектов, а также предоставить возможность ветеранам применить свой военный опыт и навыки в гражданской работе.



«"Укрзализныця" подписала меморандум с Центром подготовки операторов БПЛА "Крук". Обучение, в частности, будет проводиться с помощью онлайн-платформы для ветеранов, которую создает "Крук" вместе с Фондом "Возрождение"», — говорится в сообщении.



Отмечается, что инструкторы Центра будут заниматься переквалификацией ветеранов-железнодорожников. Они будут обучать работников пилотированию коптеров, а также будут учить инженерной подготовки, в том числе сборке и обслуживанию дронов.



Предварительно, БПЛА будут использоваться для борьбы с хищением имущества «Укрзализныця» на станциях, фиксирования правонарушений, выявления краж горючего из локомотивов, инспектирования инфраструктуры во время военного положения, а также для участия в расследовании транспортных происшествий.



Напомним, в национальном перевозчике «Укрзализныця» рассказали, какие ТОП-5 самых популярных поездов были в прошлом году.