«Укрзалізниця» охоронятиме інфраструктуру за допомогою дронів

«Укрзалізниця» створює підрозділ, який за допомогою дронів моніторитиме та охоронятиме залізничну інфраструктуру. Про це розповіли у пресслужбі компанії.



У складі цього підрозділу працюватимуть ветерани-залізничники, які отримали поранення та повернулися з фронту.



За задумом національного перевізника, ця ініціатива допоможе забезпечити охорону залізничних об'єктів, а також надати можливість ветеранам застосувати свій військовий досвід та навички у цивільній роботі.



«"Укрзалізниця" підписала меморандум із Центром підготовки операторів БПЛА "Крук". Навчання, зокрема, проводитиметься за допомогою онлайн-платформи для ветеранів, яку створює "Крук" разом із Фондом "Відродження"», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що інструктори Центру займатимуться перекваліфікацією ветеранів-залізничників. Вони навчатимуть працівників пілотуванню коптерів, а також навчатимуть інженерної підготовки, у тому числі складанню та обслуговуванню дронів.



Попередньо БПЛА використовуватимуться для боротьби з розкраданням майна «Укрзалізниці» на станціях, фіксування правопорушень, виявлення крадіжок пального з локомотивів, інспектування інфраструктури під час воєнного стану, а також для участі у розслідуванні транспортних пригод.



Нагадаємо, у національному перевізнику «Укрзалізниця» розповіли, які ТОП-5 найпопулярніших маршрутів були торік.