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Донецкий «Шахтер» подписал еще одного перспективного бразильца

27 января 2024, 12:25

Донецкий «Шахтер» подписал еще одного перспективного бразильца

В стане донецких «горняков» появится еще один перспективный бразилец. Фото: ФК «Шахтер» В стане донецких «горняков» появится еще один перспективный бразилец. Фото: ФК «Шахтер»

Полузащитник Марлон Гомес сменил бразильский «Васко да Гама» на донецкий «Шахтер». Об этом сообщается на официальном сайте донецкого футбольного клуба.

Отмечается, что 20-летний хавбек стал вторым зимним новичком «горняков». Ранее чемпион Украины усилился его соотечественником – Кевином.

Гомес заключил с «Шахтером» контракт на 4 года. «Горняки» отдали за бразильца ориентировочно 12 млн евро. Еще 4 миллиона предусмотрены на бонусы. К команде он присоединится в начале февраля после завершения отбора к Олимпиаде-2024 за океаном.

Новичок «Шахтера» привык играть центрального полузащитника, но закрывал другие позиции, в том числе опорника и атакующего хавбека. Интерес к нему раньше проявлял ливерпульский «Эвертон» и неназванный катарский клуб. Оба предложения отклонил «Васко да Гама».

Марлон Гомеср — уоженец Рио-де-Жанейро, воспитывался в структуре «Новы-Игуасу». Подростком попал в «Васко да Гаму».

На взрослом уровне дебютировал в сезоне-2022. Тогда защищал цвета «Экспресса победы» в Серии B, Копинье и чемпионате Бразилии U-20. В прошлом году сыграл 27 поединков во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Шахтер» оформил переход 21-летнего бразильского полузащитника Кевина Маседо за 12 миллионов евро, добавив бонусом еще 3 миллиона.

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