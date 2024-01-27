Донецький «Шахтар» підписав ще одного перспективного бразильця

У таборі донецьких «гірників» з'явиться ще один перспективний бразилець. Фото: ФК «Шахтар»

Півзахисник Марлон Гомес змінив бразильський «Васко да Гама» на донецький «Шахтар». Про це повідомляється на офіційному сайті донецького футбольного клубу.

Зазначається, що 20-річний хавбек став другим зимовим новачком «гірників». Раніше чемпіон України посилився його співвітчизником — Кевіном.

Гомес уклав із «Шахтарем» контракт на 4 роки. «Гірники» віддали за бразильця орієнтовно 12 млн. євро. Ще 4 мільйони передбачені на бонуси. До команди він приєднається на початку лютого після завершення відбору Олімпіади-2024 за океаном.

Новачок «Шахтаря» звик грати центрального півзахисника, але закривав інші позиції, у тому числі опорника та атакуючого хавбека. Інтерес до нього раніше виявляв ліверпульський «Евертон» та неназваний катарський клуб. Обидві пропозиції відхилив «Васко да Гама».

Марлон Гомеср — уроженець Ріо-де-Жанейро, виховувався у структурі «Нови-Ігуасу». Підлітком потрапив у «Васко та Гаму».

На дорослому рівні дебютував у сезоні-2022. Тоді захищав кольори «Експреса перемоги» у Серії B, Копіньї та чемпіонаті Бразилії U-20. Минулого року зіграв 27 поєдинків у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.

Раніше повідомлялося, що футбольний клуб «Шахтар» оформив перехід 21-річного бразильського півзахисника Кевіна Маседо за 12 мільйонів євро, додавши бонусом ще 3 мільйони.