Стратегия США не предусматривает возвращение захваченных территорий Украины — СМИ

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает долгосрочную стратегию поддержки Украины в развязанной Россией полномасштабной войне, которая будет сосредоточена на отражении новых возможных наступлений, а не на отвоевании оккупированных территорий. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на неназванных чиновников.

Как пишет газета, долгосрочная цель такого плана — укрепление Вооруженных Сил Украины и экономики государства.

По словам одного из неназванных высокопоставленных американских чиновников, сейчас идея заключается в том, чтобы позиционировать Украину так, чтобы страна удерживала свои позиции на поле боя, но «вывести ее на другую траекторию и более устойчивый путь, чтобы к концу 2024 года она была намного сильнее».

По данным WP, планы Вашингтона являются частью многосторонних усилий почти 30 стран, которые поддерживают Украину, обещая ей долгосрочную безопасность и экономическую поддержку. Каждая готовит документ, в котором определены ее конкретные обязательства на период до десяти лет. Такое соглашение Киев уже подписал с Великобританией, следующей будет Франция.

Весной свои обязательства, над которыми сейчас работает Госдеп, готовятся обнародовать США — при условии, что запрос президента Джо Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере $61 миллиард одобрит Конгресс.

В целом документ Вашингтона включает четыре этапа: воевать, строить, восстанавливать, реформировать, — рассказали анонимно чиновники, участвующие в планировании.

По словам американских чиновников, документ будет гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также развитие украинской армии, способной сдерживать агрессию РФ. Также в нем будут конкретные обещания и программы, которые помогут защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Украины и способствовать проведению политических реформ, необходимых для полной интеграции в западные институты, пишет WP.

Один из собеседников издания говорит, что долгосрочное обещание может стать «перспективной» помощью для Украины на случай, если экс-президент Дональд Трамп выиграет выборы и снова станет главой Белого дома.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена рассказал WP, что стратегия не означает, что украинцы просто построят окопы «и будут отсиживаться в них» целый год.

«Все еще будет обмен территориями в небольших городах и селах с минимальной стратегической ценностью, запуски ракет и беспилотников с обеих сторон, а также российские атаки на гражданскую инфраструктуру», — цитирует его газета.

Запад надеется, что в 2024 году Украина не потеряет больше территорий и хочет, чтобы Киев сосредоточился на тактике, которая доказала свой успех: обстрелы на большие расстояния, сдерживание Черноморского флота и войск РФ в Крыму с помощью ракетных ударов и спецопераций.

Ранее сообщалось, что США намерены выделить Украине бюджетную поддержку в размере 11,8 млрд долларов. Деньги направят на поддержку экономики страны в условиях войны.