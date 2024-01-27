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Стратегія США не передбачає повернення захоплених територій України — ЗМІ

27 січня 2024, 15:25

Стратегія США не передбачає повернення захоплених територій України — ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє довгострокову стратегію підтримки України у пов'язаній Росією повномасштабній війні, яка буде зосереджена на відображенні нових можливих наступів, а не на відвойуванні окупованих територій. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на неназваних чиновників.

Як пише газета, довгострокова мета такого плану — зміцнення Збройних Сил України та економіки держави.

За словами одного з неназваних високопоставлених американських чиновників, зараз ідея полягає в тому, щоб позиціонувати Україну так, щоб країна утримувала свої позиції на полі бою, але «вивести її на іншу траєкторію та стійкіший шлях, щоб до кінця 2024 року вона була набагато сильнішою».

За даними WP, плани Вашингтона є частиною багатосторонніх зусиль майже 30 країн, що підтримують Україну, обіцяючи їй довгострокову безпеку та економічну підтримку. Кожна готує документ, де визначено її конкретні зобов'язання на період до десяти років. Таку угоду Київ уже підписав із Великобританією, наступною буде Франція.

Навесні свої зобов'язання, над якими зараз працює Держдеп, готуються оприлюднити США за умови, що запит президента Джо Байдена на додаткове фінансування України у розмірі $61 мільярд схвалить Конгрес.

Загалом документ Вашингтона включає чотири етапи: воювати, будувати, відновлювати, реформувати, — розповіли анонімно урядовці, які беруть участь у плануванні.

За словами американських чиновників, документ гарантуватиме підтримку короткострокових військових операцій, а також розвиток української армії, здатної стримувати агресію РФ. Також у ньому будуть конкретні обіцянки та програми, які допоможуть захистити, відновити та розширити промислову та експортну базу України та сприяти проведенню політичних реформ, необхідних для повної інтеграції до західних інститутів, пише WP.

Один із співрозмовників видання каже, що довгострокова обіцянка може стати «перспективною» допомогою для України на випадок, якщо екс-президент Дональд Трамп виграє вибори та знову стане головою Білого дому.

Високопосадовець адміністрації Байдена розповів WP, що стратегія не означає, що українці просто збудують окопи «і відсиджуватимуться в них» цілий рік.

«Все ще буде обмін територіями в невеликих містах та селах з мінімальною стратегічною цінністю, запуски ракет та безпілотників з обох боків, а також російські атаки на цивільну інфраструктуру», — цитує його газета.

Захід сподівається, що у 2024 році Україна не втратить більше територій і хоче, щоб Київ зосередився на тактиці, яка довела свій успіх: обстріли на великі відстані, стримування Чорноморського флоту та військ РФ у Криму за допомогою ракетних ударів та спецоперацій.

Раніше повідомлялося, що США мають намір виділити Україні бюджетну підтримку у розмірі 11,8 млрд. доларів. Гроші спрямують на підтримку економіки країни за умов війни.

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