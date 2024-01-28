В селе Ильиновской громады полностью восстановлено газоснабжение. Фото: Донецкоблгаз

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в селе Старая Николаевка Донецкой области специалисты восстановили газоснабжение. Об этом он написал в Telegram-канале.



«Полностью восстановлено газоснабжение в Старой Николаевке Ильиновской громады», — отметил он.



По уточненной информации, 24 января в результате российского обстрела газопроводы низкого и среднего давления в селе были буквально иссечены, и 74 абонента частного сектора остались без газа и соответственно без отопления.



Филашкин отметил, что специалисты Донецкоблгаза позволили в кратчайшие сроки в условиях зимы восстановить газоснабжения.



Напомним, в Покровской громаде прекращена централизованная подача воды. Это связано с обстрелом критически важного инфраструктурного объекта.