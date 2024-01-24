Покровск остался без воды

В Покровской громаде прекращена централизованная подача воды. Это связано с обстрелом критически важного инфраструктурного объекта. Об этом сегодня днем сообщила Покровская городская военная администрация.

«Из-за повреждений в результате обстрела критически важного инфраструктурного объекта централизованное водоснабжение Покровской громады прекращено», — говорится в сообщении ГВА.

Отмечается, что подача воды возобновится после проведения ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что после ракетного удара по Покровскому району Донецкой области, специалисты «Донецкоблгаза» возобновили газоснабжение 22 домов в Покровске и 18 домов в Ровном.