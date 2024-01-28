У селі Іллінівської громади повністю відновлено газопостачання. Фото: Донецкоблгаз.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що у селі Стара Миколаївка Донецької області фахівці поновили газопостачання. Про це він написав у Telegram-каналі.



«Повністю відновлено газопостачання у Старій Миколаївці Іллінівської громади», — зазначив він.



За уточненою інформацією, 24 січня внаслідок російського обстрілу газопроводи низького та середнього тиску в селі були буквально посічені, і 74 абоненти приватного сектору залишилися без газу та відповідно без опалення.



Філашкін зазначив, що фахівці Донецькоблгазу дозволили у найкоротші терміни в умовах зими відновити газопостачання.



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