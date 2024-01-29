Зеленский хочет, чтобы европейская помощь для беженцев поступала в украинский бюджет

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы деньги, которые европецские страны предоставляют в качестве социальной помощи украинским беженцам, сначала получало Украинское государство, чтобы самому распределить их между этими людьми. Об этом президент заявил в интервью немецкому телеканалу ARD.

Немецкая журналистка отметила, что только в Германию из Украины выехали около 200 тысяч мужчин призывного возраста, и спросила, не следует ли немецкому правительству подумать над тем, чтобы сокращать соцпомощь таким мужчинам, чтобы этими деньгами, которые будут сэкономлены, поддерживать Украину.



«Если правительство хочет помогать украинцам, то есть такой момент − например, какой-то человек выехал и находится заграницей и получает поддержку от Германии. И мы благодарим за то, что вы поддерживаете наших граждан. Но бывает так, что этот человек получает поддержку и от вас, и от нас. Ну, так бывает. Я сейчас не о наших украинцах в Германии. Я вам обобщаю это. И поэтому я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины, а потом Украина уже бы перераспределяла эти деньги в зависимости от того, где находится этот человек», — ответил Зеленский







Он пояснил, что сейчас часть украинских денег осталась в Европе, потому что, когда люди бежали из дома от войны, они вывозили деньги. А потом Европа начала поддерживать украинцев в Европе и все деньги, которые шли на поддержку украинских граждан, оставались зарубежом и в экономике того или иного государства.



«И в конце концов деньги наши выехали, а европейские деньги оставались там, где остались граждане Украины. Вне территории Украины. Нет у меня никаких вопросов [к этому]. Просто хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. Когда весь мир говорит о финансовой поддержке украинцев, то я хотел бы обратить внимание, где остается большинство этих денег», — отметил Зеленский.



В то же время он подчеркнул, что решение, поддерживать ли украинцев, — это личное решение Германии.

Зеленский также призвал не обобщать вопрос украинских беженцев, в частности, мужчин, потому что, по его словам, «здесь очень много разных деталей: есть люди, которые выехали по разным причинам и имели законодательные причины и возможности поехать, есть люди немобилизационного возраста, есть те, кто выехали раньше, есть студенты».



Президент также добавил, что очень благодарен тем украинцам, которые возвращаются домой, работают, платят налоги и таким образом поднимают экономику и помогают Вооруженным силам Ураины.



Он добавил, что «не может [канцлер Германии] Олаф Шольц кого-то брать и возвращать [в Украину] или выталкивать» из Германии.



«Даже по отношению к нарушителям мы должны действовать согласно закону», — резюмировал Зеленский.



В этом интервью Зеленский также высказал мнение, что прекращение поддержки Украины США не может быть полностью восполнено Европой.