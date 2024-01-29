Прекращение поддержки Украины Соединенными Штатами Америки не может быть полностью восполнено Европой. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.



«Европа одна не справится, если поддержка США будет приостановлена. Ни оружием, ни финансово. Если бы вся Европа объединилась, она могла бы дать достаточно поддержки Украине, но США имеют влияние и когда сигналы не очень позитивны, они оказывают то же влияние на некоторых европейских лидеров», — сказал президент Украины.



Поэтому, как считает Зеленский, «если Соединенные Штаты не будут, не дай бог, оказывать поддержку, это повлияет на объединенную Европу».



По словам главы государства, это приведет к нехватке оружия и финансов в Украине. «Во-вторых, я думаю, что союз между Соединенными Штатами Америки и Европой будет потерян. В-третьих, сама Европа поймет, что это сигнал о том, что если Украина не выстоит, а Путин пойдет вперед, и это сигнал Соединенных Штатов, что Европа останется в одиночестве», — сказал Зеленский.

Также он предполагает, что в таком случае «посыплется» санкционная политика. «Потому что Соединенные Штаты Америки, когда они поддерживают Украину, также влияют на политику санкций европейских стран», — отметил Зеленский.



Он хотел бы, чтобы Германия взяла на себя лидерство в этом случае. «Германия может сделать это, консолидировать Европейский союз. Многие страны имеют серьезные экономические отношения с Германией, потому что это мощная европейская экономика. Но, все же, я думаю, что эта угроза очень высока. Потому что это такой сигнал. Нехороший. Пассивность Соединенных Штатов — это неправильно», — подчернкул Зеленский.