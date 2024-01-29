Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Зеленський хоче, щоб європейська допомога для біженців надходила до українського бюджету

29 січня 2024, 13:07

Зеленський хоче, щоб європейська допомога для біженців надходила до українського бюджету

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб гроші, які європецькі країни надають як соціальну допомогу українським біженцям, спочатку отримувала Українська держава, щоб самій розподілити їх між цими людьми. Про це президент заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Німецька журналістка зазначила, що лише до Німеччини з України виїхали близько 200 тисяч чоловіків призовного віку, і запитала, чи не слід німецькому уряду подумати над тим, щоб скорочувати соцдопомогу таким чоловікам, щоб цими грошима, які будуть зекономлені, підтримувати Україну.

«Якщо уряд хоче допомагати українцям, тобто такий момент — наприклад, якась людина виїхала і перебуває за кордоном і отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну так буває. Я зараз не про наших українців у Німеччині. Я вам узагальнюю це. І тому я завжди казав, що для нас набагато краще, якби Німеччина підтримувала українців, даючи гроші до бюджету України, а потім Україна вже перерозподіляла б ці гроші залежно від того, де знаходиться ця людина», — відповів Зеленський.



Він пояснив, що зараз частина українських грошей залишилася в Європі, бо коли люди втекли з дому від війни, вони вивозили гроші. А потім Європа почала підтримувати українців у Європі та всі гроші, які йшли на підтримку українських громадян, залишалися закордоном і в економіці тієї чи іншої держави.

«І, зрештою, гроші наші виїхали, а європейські гроші залишалися там, де залишилися громадяни України. Поза територією України. Не маю жодних питань [до цього]. Просто хотів би, щоб ми звернули на це увагу. Коли весь світ говорить про фінансову підтримку українців, то я хотів би звернути увагу на те, де залишається більшість цих грошей», — зазначив Зеленський.

Водночас він наголосив, що рішення, чи підтримувати українців, — це особисте рішення Німеччини.

Зеленський також закликав не узагальнювати питання українських біженців, зокрема чоловіків, бо, за його словами, «тут дуже багато різних деталей: є люди, які виїхали з різних причин і мали законодавчі причини та можливості поїхати, є люди немобілізаційного віку, є ті, хто виїхав раніше, є студенти».

Президент також додав, що дуже вдячний тим українцям, які повертаються додому, працюють, платять податки та таким чином піднімають економіку та допомагають Збройним силам України.

Він додав, що «не може [канцлер Німеччини] Олаф Шольц когось брати та повертати [в Україну] чи виштовхувати» з Німеччини.

«Навіть щодо порушників ми маємо діяти згідно із законом», — резюмував Зеленський.

У цьому інтерв'ю Зеленський також висловив думку, що припинення підтримки України США не може бути повністю заповнене Європою.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський переселенці біженці
Інше
Війна Допомога

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:23
Калінінський район Донецька потрапив під обстріл: горить машина, є жертви
12:22
У Донецьку пікап на смерть збив двох пішоходів. За кермом, швидше за все, був російський військовий
23:22
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 січня
15:47
В окупованому Донецьку травмовано чоловіка через скидання вибухонебезпечного предмета
14:59
Нову групу окупантів помічено в окупованому Криму — АТЕШ
23:11
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 27 січня
20:28
Що Росія робитиме з шахтами Донбасу: Інвестиції чи знищення ►
17:35
У ЗСУ не підтвердили наступ Росії на Харків
15:55
Росія готова воювати в Україні до 2028 року — The Telegraph
15:25
Стратегія США не передбачає повернення захоплених територій України — ЗМІ
15:00
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
14:32
Росіяни відновили наступ під Куп'янськом — ОВА
13:29
В окупованому Маріуполі продають зруйновані квартири за 5 мільйонів російських рублів
11:16
Костянтинівську громаду окупанти обстріляли з артилерії
10:50
Через російські обстріли на Донеччині за добу загинуло двоє людей
08:05
Сили ППО за добу збили всі ударні БПЛА окупантів, по Слов'янську росіяни вдарили «Іскандером» — Генштаб
08:00
На Донбасі окупанти пропонують гуманітарку в обмін на отримання партквитків — ЦНС
23:35
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 26 січня
21:55
Частина окупованої Макіївки все ще чекає на подачу електрики
16:53
На Запорізькій АЕС може виникнути нова загроза ядерній та радіаційній безпеці — «Енергоатом»
усі новини
14:48
Ще 9 сіл на Донеччині підлягають примусовій евакуації
14:23
Калінінський район Донецька потрапив під обстріл: горить машина, є жертви
14:15
РФ вдарила з артилерії по Нікополю: двоє чоловіків постраждали
13:07
Зеленський хоче, щоб європейська допомога для біженців надходила до українського бюджету
12:22
У Донецьку пікап на смерть збив двох пішоходів. За кермом, швидше за все, був російський військовий
10:31
У РФ вихваляються захопленням Табаївки під Куп`янськом: у ЗСУ спростували
10:26
Якщо США призупинять підтримку України, Європа сама не впорається — Зеленський
10:07
Армія РФ за добу атакувала п`ять громад Донеччини: є жертви та пошкодження
09:36
У Свердловській області сталася пожежа на складі
09:13
У Білгородській області РФ з літаків впали авіабомби: близько 150 жителів евакуювали
08:49
У Ярославлі дрон атакував один з найбільших нафтопереробних заводів РФ
08:32
Вночі окупанти вдарили ракетами по Мирнограду
08:22
Армія РФ обстріляла Мирноград та Очеретине: є поранені
07:51
У РФ знову повідомили про атаку дронів: деталі
07:42
Нічна атака росіян дронами та балістикою: сили ППО збили всі БПЛА
23:22
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 січня
20:24
Росіяни розширюють систему вербування іноземних студентів до лав ЗС РФ — ЦНС
17:52
У селі Іллінівської громади повністю відновлено газопостачання
17:33
Армія РФ атакувала село під Херсоном: постраждала пенсіонерка
15:47
В окупованому Донецьку травмовано чоловіка через скидання вибухонебезпечного предмета
усі новини
ВІДЕО
Наслідки обстрілу у Донецьку. Фото: соцмережі Калінінський район Донецька потрапив під обстріл: горить машина, є жертви
29 січня, 14:23
ДТП у Донецьку. Кадр із відео У Донецьку пікап на смерть збив двох пішоходів. За кермом, швидше за все, був російський військовий
29 січня, 12:22
Що Росія робитиме з шахтами Донбасу: Інвестиції чи знищення ► Що Росія робитиме з шахтами Донбасу: Інвестиції чи знищення ►
27 січня, 20:28
Російська ракета повністю знищила керамічний цех у Слов'янську. Фото: Слов'янська МВА Слов'янськ: російська ракета знищила керамічний цех, пошкоджено житлові будинки, дитячий садок
27 січня, 09:35
Місце аварії Іл-76. Кадр з відео РФ показала документи трьох військовополонених. Стверджується, що вони були на борту Іл-76
26 січня, 16:42
Підлітка поранено під час російського обстрілу. Фото: Поліція Херсонської області / кадр з відео На Херсонщині підліток потрапив під обстріл артилерії РФ: поліцейським довелося терміново зупиняти кровотечу
26 січня, 15:50
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама