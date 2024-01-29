Зеленський хоче, щоб європейська допомога для біженців надходила до українського бюджету

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб гроші, які європецькі країни надають як соціальну допомогу українським біженцям, спочатку отримувала Українська держава, щоб самій розподілити їх між цими людьми. Про це президент заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.



Німецька журналістка зазначила, що лише до Німеччини з України виїхали близько 200 тисяч чоловіків призовного віку, і запитала, чи не слід німецькому уряду подумати над тим, щоб скорочувати соцдопомогу таким чоловікам, щоб цими грошима, які будуть зекономлені, підтримувати Україну.



«Якщо уряд хоче допомагати українцям, тобто такий момент — наприклад, якась людина виїхала і перебуває за кордоном і отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну так буває. Я зараз не про наших українців у Німеччині. Я вам узагальнюю це. І тому я завжди казав, що для нас набагато краще, якби Німеччина підтримувала українців, даючи гроші до бюджету України, а потім Україна вже перерозподіляла б ці гроші залежно від того, де знаходиться ця людина», — відповів Зеленський.







Він пояснив, що зараз частина українських грошей залишилася в Європі, бо коли люди втекли з дому від війни, вони вивозили гроші. А потім Європа почала підтримувати українців у Європі та всі гроші, які йшли на підтримку українських громадян, залишалися закордоном і в економіці тієї чи іншої держави.



«І, зрештою, гроші наші виїхали, а європейські гроші залишалися там, де залишилися громадяни України. Поза територією України. Не маю жодних питань [до цього]. Просто хотів би, щоб ми звернули на це увагу. Коли весь світ говорить про фінансову підтримку українців, то я хотів би звернути увагу на те, де залишається більшість цих грошей», — зазначив Зеленський.



Водночас він наголосив, що рішення, чи підтримувати українців, — це особисте рішення Німеччини.

Зеленський також закликав не узагальнювати питання українських біженців, зокрема чоловіків, бо, за його словами, «тут дуже багато різних деталей: є люди, які виїхали з різних причин і мали законодавчі причини та можливості поїхати, є люди немобілізаційного віку, є ті, хто виїхав раніше, є студенти».



Президент також додав, що дуже вдячний тим українцям, які повертаються додому, працюють, платять податки та таким чином піднімають економіку та допомагають Збройним силам України.



Він додав, що «не може [канцлер Німеччини] Олаф Шольц когось брати та повертати [в Україну] чи виштовхувати» з Німеччини.



«Навіть щодо порушників ми маємо діяти згідно із законом», — резюмував Зеленський.



У цьому інтерв'ю Зеленський також висловив думку, що припинення підтримки України США не може бути повністю заповнене Європою.