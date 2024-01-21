Зеленский сообщил, нужно ли мобилизовать еще 500 тысяч человек

Зеленский рассказал о мобилизации. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит необходимости в том, чтобы мобилизовать 500 тысяч человек. Об этом глава государства сказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.



«Я лично на сегодняшний день пока не вижу потребности мобилизовать полмиллиона людей. Не потому что мне сейчас хочется ответить, кому-то понравиться. Просто это не только жизнь, жизнь — это номер один. А вторая история - это соответствующие действия и соответствующие операции. И поэтому я сегодня не увидел пока достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать», — заявил он.



По словам Зеленского, важной составляющей является финансовое обеспечение. Сейчас «на обеспечение мобилизации и военных деньги не приходят от партнеров».



«Поэтому, когда мы говорим полмиллиона, нам нужно думать. Есть запрос, нужно правильно все считать», — отметил глава государства.





Напомним, Владимир Зеленский на пресс-конференции сообщил, что военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Как сообщил глава государства, этот вопрос был вынесен на Ставку.