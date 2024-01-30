За добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області

Обстріл Донецької області окупантами. Фото: Facebook / Філашкін

Минулої доби, 29 січня, росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області, завдаючи ударів по житлових будинках мирних громадян та цивільній інфраструктурі. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«У Мар'їнській громаді обстріляно Красногорівку, Єлизаветівку та Максиміліанівку. У Цукуриному Селидівської громади пошкоджено 6 будинків, обстріляно околиці Курахівської громади. У Мирнограді одна людина вбита та одна поранена, пошкоджено прибудову в готель і дві багатоповерхівки», — йдеться у повідомленні.



Також у Лиманській громаді обстріляно Торське, Зарічне та околиці Ямполя, Ямполівки та Тернів. У Костянтинівці пошкоджено три приватні будинки, гараж, газопровід та лінія електропередач; ще один будинок пошкоджений у Новомарковому.

Обстріл Донецької області окупантами. Фото: Facebook / Філашкін

Зазначається, що у Часовоярській громаді пошкоджено п'ять приватних будинків, дві багатоповерхівки, інфраструктурний об'єкт та торговий павільйон.



Своєю чергою у Сіверську пошкоджено три багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт.



«Загалом за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донбасу. З лінії фронту евакуйовано 89 осіб, у тому числі 18 дітей», - додав Філашкін.

Обстріл Донецької області окупантами. Фото: Facebook / Філашкін

Нагадаємо, окупаційна армія РФ вдарила ракетою по Мирнограду Донецької області.