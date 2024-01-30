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Германия опасается ударов ракетами Taurus по Москве

30 января 2024, 13:31

Германия опасается ударов ракетами Taurus по Москве

Многие в Германии считают, что отказ канцлера снабжать Украину крылатыми ракетами большой дальности объясняется его опасением, чтобы ВСУ не начали обстреливать ими Москву, до которой сугубо теоретически Taurus может долететь. Об этом пишет немецкое издание DW.

«Это извечная тема. И ничего нового я вам сказать не могу», – лаконично ответил на вопрос о ракетах Taurus официальный представитель канцлера Штеффен Гебештрайт на правительственной пресс-конференции в понедельник, 29 января.

По словам Гебештрайта, Германия после США занимает второе место как по объему финансовой, так и военной помощи Украине. По его мнению этого достаточно.

Напомним, 19 октября 2023 года, посол Германии в Украине Мартин Йегер заявил, что Берлин пока не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Позже депутаты Бундестага не поддержали проект резолюции оппозиционной партии ХДС с призывом передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. 

Впоследствии один из главных партнеров Украины объявил о передаче нашей стране шести многоцелевых вертолетов Sea King Mk41.

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