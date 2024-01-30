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Німеччина побоюється ударів ракетами Taurus по Москві

30 січня 2024, 13:31

Німеччина побоюється ударів ракетами Taurus по Москві

Багато хто в Німеччині вважає, що відмова канцлера постачати Україну крилатими ракетами великої дальності пояснюється його побоюванням, щоб ЗСУ не почали обстрілювати ними Москву, до якої суто теоретично Taurus може долетіти. Про це пише німецьке видання DW.

«Це споконвічна тема. І нічого нового я вам сказати не можу», – лаконічно відповів на питання про ракети Taurus офіційний представник канцлера Штеффен Гебештрайт на пресконференції в понеділок, 29 січня.

За словами Гебештрайта, Німеччина після США посідає друге місце як за обсягом фінансової, так і військової допомоги Україні. На його думку, цього достатньо.

Нагадаємо, 19 жовтня 2023 року посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що Берлін поки не постачатиме Києву далекобійні ракети Taurus.

Пізніше депутати Бундестагу не підтримали проєкт резолюції опозиційної партії ХДС із закликом передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Згодом один із головних партнерів України оголосив про передачу нашій країні шести багатоцільових вертольотів Sea King Mk41.

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