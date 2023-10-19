Поставок ракет Taurus из Германии в Украину пока не будет — посол

Посол Германии в Украине Мартин Йегер заявил, что Берлин пока не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.



«Сейчас не будет поставок ракет Taurus Украине. По моему мнению, федеральное правительство и канцлер Германии очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно проинформировали. И пока это — все, что я могу сказать публично по этому поводу», — сказал Йегер в интервью «Европейской правде».



В то же время он добавил, что одновременно с недавним решением о Taurus появилась также информация о подготовке Германией пакета помощи для Украины на сумму в 1 миллиард евро.



«В него войдут также действительно важные составляющие, которые помогут укрепить вашу противовоздушную оборону. Кстати, сегодня Германия — возможно, если не учитывать США — является ведущей страной, инвестирующей в вашу ПВО», — рассказал посол.



Он напомнил, недавно Германия объявила, что предоставит Украине еще один комплекс Patriot. Речь идет о полной системе, в которую входят командный пункт, радар, несколько пусковых установок и ракеты.



Канцлер Германии Олаф Шольц 5 октября заявил, что Германия до сих пор не приняла решение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку пытается не допустить эскалации войны.



Издание Bild ранее сообщало: канцлер обеспокоен тем, что для того, чтобы Украина могла использовать ракеты Taurus, Берлин должен будет предоставить геоданные о российских целях. Таким образом, по мнению канцлера, Германия будет вынуждена принять более активное участие в войне.



Шольц также обеспокоен тем, что Украина может использовать ракеты для поражения Керченского моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией.

Как сообщалось, Украина впервые выпустила ракеты ATACMS по российским военным 17 октября. Американские ракеты были тайно переброшены в Украину.