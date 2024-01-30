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Кабмин внес в парламент обновленный законопроект о мобилизации

30 января 2024, 21:55

Кабмин внес в парламент обновленный законопроект о мобилизации

Во вторник, 30 января, Кабинет министров Украины утвердил и внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации. Информация об этом появилась на сайте парламента и Минобороны.

В Минобороны отметили: «Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, Правительством и народными депутатами. Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимо урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных».

Сообщается, что денежное обеспечение в законопроекте определено минимумом в 20 тысяч гривен без учета дополнительного вознаграждения. Дополнительное вознаграждение на период военного положения закладывается от 30 до 100 тысяч гривен.

Ведомство отмечает, что теперь законопроект определяет четкий срок службы на период военного положения. Люди с инвалидностью всех групп освобождены от военной службы. А добровольцы по мобилизации имеют отсрочку на два месяца для решения личных вопросов и подготовки к мобилизации.

Ежегодный основной отпуск во время действия военного положения согласно законопроекту в течение календарного года может предоставляться частями не менее 15 календарных дней. А освобожденные из плена военные получат дополнительные 90 дней отпуска с сохранением денежного довольствия, если они решили продлить службу.

Также в пресс-службе сообщают, что человеку не нужно будет идти в ТЦК, чтобы обновить данные. Это можно будет сделать онлайн в личном кабинете или ЦНАП. Электронный кабинет предлагают создать на базе реестра военнообязанных «Оберег».

Людям разрешают переезжать в другие города без разрешения ТЦК. Уже после переезда нужно будет встать на учет по новому адресу.

После мобилизации все граждане будут проходить обязательное военное обучение 2-3 месяца. В правительстве отмечают, что человек не может быть отправлен сразу на фронт после мобилизации

Законопроект предлагает отменить срочную службу, а вместо нее ввести базовую военную подготовку. Так, человек в возрасте 18-24 лет самостоятельно выбирает, когда пройти военное обучение, которое продлится максимум 5 месяцев. В то же время, за человеком будет сохраняться его рабочее место, чего сейчас нет в действующем законодательстве.

Также в ведомстве отметили, что учет производят «для всех» и исключают право на отсрочку от призыва в государственных службах.

Напомним, 11 января законопроект о мобилизации был отправлен на доработку в Кабинет министров.

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