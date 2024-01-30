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Кабмін вніс до парламенту оновлений законопроект про мобілізацію

30 січня 2024, 21:55

Кабмін вніс до парламенту оновлений законопроект про мобілізацію

У вівторок, 30 січня, Кабінет міністрів України затвердив та вніс до Верховної Ради оновлений законопроект про мобілізацію. Інформація про це з'явилася на сайті парламенту та Міноборони.

У Міноборони зазначили: «Коментарі та зауваження до законопроекту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. Цей законопроект визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних».

Повідомляється, що грошове забезпечення у законопроекті визначено мінімумом 20 тисяч гривень без урахування додаткової винагороди. Додаткова винагорода на період воєнного стану закладається від 30 до 100 тисяч гривень.

Відомство зазначає, що наразі законопроект визначає чіткий термін служби на період воєнного стану. Люди з інвалідністю всіх груп звільнено з військової служби. А добровольці з мобілізації мають відстрочку на два місяці для вирішення особистих питань та підготовки до мобілізації.

Щорічна основна відпустка під час дії військового стану згідно із законопроектом протягом календарного року може надаватися частинами не менше 15 календарних днів. А звільнені з полону військові отримають додаткові 90 днів відпустки із збереженням грошового забезпечення, якщо вони вирішили продовжити службу.

Також у пресслужбі Міноборони повідомляють, що людині не потрібно буде йти до ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті чи ЦНАП. Електронний кабінет пропонують створити на базі реєстру військовозобов'язаних «Оберіг».

Людям дозволяють переїжджати до інших міст без дозволу ТЦК. Вже після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою.

Після мобілізації усі громадяни проходитимуть обов'язкове військове навчання 2-3 місяці. В уряді зазначають, що людина не може бути відправлена одразу на фронт після мобілізації

Законопроект пропонує скасувати строкову службу, а натомість запровадити базову військову підготовку. Так, людина віком 18-24 років самостійно обирає, коли пройти військове навчання, яке триватиме максимум 5 місяців. У той же час, за людиною зберігатиметься його робоче місце, чого зараз немає у чинному законодавстві.

Також у відомстві зазначили, що облік роблять «для всіх» та виключають право на відстрочку від призову у державних службах.

Нагадаємо, 11 січня законопроект про мобілізацію було відправлено на доопрацювання до Кабінету міністрів.

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