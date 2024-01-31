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Сили ППО збили 14 російських БПЛА

31 січня 2024, 08:14

Сили ППО збили 14 російських БПЛА

У ніч на 31 січня 2024 року Росія атакувала Україну 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» та трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Криму та Воронезької області. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

«ППО Сил оборони України знищили 14 ворожих БПЛА в межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей», - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

Раніше, 30 січня, російські війська вкотре атакували територію України безпілотниками та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 15 із 35 російських цілей.

Нагадаємо, що українські військовослужбовці також збили російського винищувача Су-34 у Луганській області.

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