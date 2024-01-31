Безпілотник скинув боєприпас на автобус в окупованому Донецьку

Атака FPV-дрону на автобус у Донецьку. Фото: Telegram

Сьогодні, 31 січня, у тимчасово окупованому РФ Донецьку безпілотник скинув боєприпас на автобус, поранивши водія.



Інцидент стався у Київському районі біля залізничного вокзалу. Пошкоджено автобус №70. Відомо, що поранення отримав водій.



Варто зазначити, що так званий «голова» міста Олексій Кулемзін одразу визначив, що скидання боєприпасу сталося з «ворожого безпілотника», не дочекавшись розслідування.



Раніше росіяни знову атакували мирних жителів Донецької області, поранивши дев'ятьох людей і вбивши одного жителя Авдіївки. Сьогодні також був обстріляний окупантами Нью-Йорк Бахмутського району, внаслідок якого постраждала людина.