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Безпілотник скинув боєприпас на автобус в окупованому Донецьку

31 січня 2024, 14:30

Безпілотник скинув боєприпас на автобус в окупованому Донецьку

Атака FPV-дрону на автобус у Донецьку. Фото: Telegram Атака FPV-дрону на автобус у Донецьку. Фото: Telegram

Сьогодні, 31 січня, у тимчасово окупованому РФ Донецьку безпілотник скинув боєприпас на автобус, поранивши водія.

Інцидент стався у Київському районі біля залізничного вокзалу. Пошкоджено автобус №70. Відомо, що поранення отримав водій.

Варто зазначити, що так званий «голова» міста Олексій Кулемзін одразу визначив, що скидання боєприпасу сталося з «ворожого безпілотника», не дочекавшись розслідування.

Раніше росіяни знову атакували мирних жителів Донецької області, поранивши дев'ятьох людей і вбивши одного жителя Авдіївки. Сьогодні також був обстріляний окупантами Нью-Йорк Бахмутського району, внаслідок якого постраждала людина.

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