Под Мариуполем в частном секторе захватчики сделали военный полигон

Оккупанты обустроили военный полигон в частном секторе под Мариуполем. Прикрываются людьми как живым щитом. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Отмечается, что оккупанты обустроили военные позиции возле поселка Мирное. Таким образом, захватчики используют жителей как «живой щит».

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, оккупанты цинично создают свои военные базы там, где живут мирные люди. Таким образом, прикрываясь мариупольцами.

«Это — крайне цинично и показывает истинное отношение к жизням людей», — сказал Бойченко.

Ранее сообщалось, что оккупанты продолжают наращивать силы в Мариуполе и вокруг города. Пополняют военные базы и прокладывают железную дорогу, которая соединяла бы город с российским Ростовом-на-Дону.