Під Маріуполем у приватному секторі загарбники зробили військовий полігон

Окупанти облаштували військовий полігон у приватному секторі під Маріуполем. Прикриваються людьми, як живим щитом. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Зазначається, що окупанти облаштували військові позиції біля селища Мирне. Таким чином, загарбники використовують мешканців як «живий щит».

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, окупанти цинічно створюють свої військові бази там, де мешкають мирні люди. Таким чином, прикриваючись маріупольцями.

«Це — вкрай цинічно і показує справжнє ставлення до життів людей», — сказав Бойченко.

Раніше повідомлялося, що окупанти продовжують нарощувати сили у Маріуполі та навколо міста. Поповнюють військові бази та прокладають залізницю, яка б з'єднувала місто з російським Ростовом-на-Дону.