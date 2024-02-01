«Білі янголи» евакуювали родину з трьома малолітніми дітьми з Торецька

Евакуація дітей із Торецька. Фото: Нацполіція

З Торецька, який за 10 кілометрів від лінії фронту, «Білі ангели» евакуювали родину з трьома малолітніми дітьми. Про це заявили у поліції Донецької області.







«Аби не ризикувати життям малечі, батьки погодились виїхати до Житомирщини. У потязі на дітей чекав сюрприз – поліцейські передали їм м’які іграшки, які надіслали небайдужі люди», — йдеться у звіті поліції.



Зазначається, що зараз сім'я вже у безпеці. Поліція Донецької області закликає мешканців прифронтових населених пунктів виїхати до більш безпечних регіонів.



Нагадаємо, Лиманській групі «Білі янголи» доводиться доставляти продуктові набори та хліб мешканцям села Торське, бо через постійні обстріли тут не залишилося магазинів і не працює громадський транспорт.



Усього минулої доби, 31 січня, росіяни обстріляли 11 населених пунктів у чотирьох районах Донецької області. Через російські удари є значні ушкодження.