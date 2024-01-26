Главе Донецкой ОВА согласовали четырех заместителей

Кабинет министров Украины согласовал назначение четверых заместителей председателя Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.



Ими стали: Юрий Винокуров, Игорь Бойко, Юрий Ключка и Александр Шевченко.



Бойко — директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы.



Ключка — начальник Мирноградской городской военной администрации.



Шевченко — заместитель генерального директора по общим вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления предприятия «Селидовуголь».



Винокуров — директор департамента капитального строительства.



Вадим Филашкин был назначен главой Донецкой областной государственной администрации в декабре 2023 года. Он — бывший правоохранитель, занимал должность заместителя начальника Главного управления полиции в Донецкой области. С 2019 года он занимал должность заместителя главы Донецкой ОГА.