Зеленський призначив керівника СБУ у Донецькій та Луганській областях

Президент України Володимир Зеленський призначив начальника Головного управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях. Йдеться про Олександра Надточія. Про це вказано у пресслужбі глави держави.



«Призначити Надточія Олександра Миколайовича начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях», — йдеться у документі.





Нагадаємо, Вадим Філашкін був призначений головою Донецької обласної державної адміністрації у грудні 2023 року. Він — колишній правоохоронець, обіймав посаду заступника начальника Головного управління поліції Донецької області. З 2019 року він обіймав посаду заступника голови Донецької ОДА.



Крім того, Кабінет міністрів України погодив призначення чотирьох заступників голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.