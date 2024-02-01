В США жители города-побратима Дружковки организовали концерт и собрали для дружковчан 9 тысяч долларов помощи

На благотворительный концерт местного хорового коллектива в американском городе Риджфилд (штат Коннектикут), который является побратимом Дружковки в Донецкой области, были раскуплены все билеты. Благодаря этому удалось собрать в помощь жителям города на Донетчине 9 тысяч долларов. Об этом сообщила общественная организация Ridgefield Response на своей странице Facebook.
Организаторы отмечают, что на вырученные от концерта средства закупят систему фильтрации воды для жителей Дружковской громады.
В сообщении подчеркивается, что систему планируют приобрести у украинской компании, чтобы поддержать местную экономику.
Дирижер хора Даниела Сикора поблагодарила организаторов концерта за возможность поддержать народ Украины.
«Мы выступаем не только для того, чтобы доставлять радость, но и для служения обществу. Нас очень заботит судьба людей с востока Украины. Это пожертвование – наш способ дать им понять, что они в наших сердцах», — сказала Даниела Сикора.
Напомним, только за последние несколько месяцев жители американского города-побратима уже несколько раз передавали дружковчанам различную гуманитарную помощь.
Дружковка и Риджфилд подписали меморандум о партнерстве в мае 2023 года.