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У США жителі міста-побратима Дружківки організували концерт та зібрали для дружківчан 9 тисяч доларів допомоги

01 лютого 2024, 17:21

У США жителі міста-побратима Дружківки організували концерт та зібрали для дружківчан 9 тисяч доларів допомоги

Завдяки виступу місцевого хору в американському місті Ріджфілд вдалося зібрати 9 тисяч доларів для благодійної допомоги мешканцям Дружківки на Донеччині. Фото: Ridgefield Response Завдяки виступу місцевого хору в американському місті Ріджфілд вдалося зібрати 9 тисяч доларів для благодійної допомоги мешканцям Дружківки на Донеччині. Фото: Ridgefield Response

На благодійний концерт місцевого хорового колективу в американському місті Ріджфілд (штат Коннектикут), який є побратимом Дружківки на Донеччині, було розкуплено всі квитки. Завдяки цьому вдалося зібрати на допомогу мешканцям міста на Донеччині 9 тисяч доларів. Про це повідомила громадська організація Ridgefield Response на своїй сторінці у Facebook.

Організатори зазначають, що на отримані від концерту кошти закуплять систему фільтрації води для мешканців Дружківської громади.

У повідомленні наголошується, що систему планують придбати в української компанії, щоб підтримати місцеву економіку.

Диригент хору Даніела Сікора подякувала організаторам концерту за можливість підтримати народ України.

«Ми виступаємо не лише для того, щоб приносити радість, а й для служіння суспільству. Нас дуже турбує доля людей зі Сходу України. Це пожертвування — наш спосіб дати їм зрозуміти, що вони у наших серцях», — сказала Даніела Сікора.

Нагадаємо, лише за останні кілька місяців мешканці американського міста-побратима вже кілька разів передавали дружківчанам різну гуманітарну допомогу.

Дружківка та Ріджфілд підписали меморандум про партнерство у травні 2023 року.

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