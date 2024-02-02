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На аэродроме в Бельбеке было поражено по меньшей мере три самолета – Игнат

02 февраля 2024, 18:05

На аэродроме в Бельбеке было поражено по меньшей мере три самолета – Игнат

Аэродром в Бельбеке. Фото: украинские СМИ Аэродром в Бельбеке. Фото: украинские СМИ

Ссылаясь на данные из открытых источников, в Воздушных силах Украины отметили, что в результате удара по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму 31 января вероятно было поражено по меньшей мере три самолета врага, а также личный состав.

«Лучшее подтверждение - это, конечно, спутниковые снимки, которые уже есть в Интернете, где можно что-то да и разглядеть. Но еще лучшее подтверждение – это некрологи в российских пабликах, это то, что они сами признают и публикуют информацию о поражении, по меньшей мере там было три самолета, потом личный состав определенный был уничтожен», — заявил спикер ВС Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона.

Напомним, 31 января в Севастополе, возле Саков, в Феодосии, Раздельном и Гвадийском в оккупированном Крыму прогремели взрывы, а над аэродромом «Бельбек» был виден дым. По данным издания «Украинская правда» в ВСУ, удар по аэродрому был нанесен крылатыми ракетами.

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