Аеродром у Бельбеку. Фото: українські ЗМІ

Посилаючись на дані з відкритих джерел, у Повітряних силах України зазначили, що внаслідок удару по летовищу Бельбек у тимчасово окупованому Криму 31 січня ймовірно було вражено щонайменше три літаки ворога, а також особовий склад.

«Найкраще підтвердження – це, звичайно, супутникові знімки, які вже є в Інтернеті, де можна щось та й розглянути. Але ще найкраще підтвердження – це некрологи в російських пабликах, це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про поразку, щонайменше там було три літаки, потім особовий склад був знищений», — заявив спікер ВС Юрій Ігнат в ефірі українського телемарафону .

Нагадаємо , 31 січня у Севастополі, біля Саків, у Феодосії, Роздільному та Гвадійському в окупованому Криму прогриміли вибухи, а над аеродромом «Бельбек» було видно дим. За даними видання «Українська правда» у ЗСУ, удару по аеродрому було завдано крилатими ракетами.