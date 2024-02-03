Україна потопила п'яту частину Чорноморського флоту РФ — BILD

Як пише експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, навесні 2022 року Чорноморський флот РФ налічував понад 70 кораблів, а російська пропаганда називала його «непереможним», але після знищення крейсера «Москва» флот назавжди відійшов від берегів України, пише німецьке видання BILD.



Загалом з того часу у відкритому морі та у доках знищено 13 кораблів, а також будівлю штабу ЧФ у Севастополі. Буквально днями у Криму морськими безпілотниками також потопили ракетний катер «Івановець».



Німецький експерт з України Маттіа Неллес опублікував наочну інфографіку про втрати ЧФ із початку війни. За підрахунками фахівця, якщо судити із загального тоннажу кораблів, втрати флоту становлять вже 20%.

Інфографіка втрат ЧФ із початку війни. Фото: BILD

«Якщо дивитися на історію, Росія не є значною військово-морською державою. Силою країни завжди була її армія, а не флот. Це стосується і Чорного моря, де вони самі затопили частину флоту в Кримську війну 1854 року і після революції 1918 року, — заявив BILD історик Ян Берендс із Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері. — Успіхи України проти путінських військових кораблів після 2022 року ілюструють нестачу сучасних технологій та непрофесіоналізм моряків», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 26 грудня 2023 року, Збройні сили України при ударі по Феодосії знищили російський десантний корабель «Новочеркаськ», що знаходиться на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії.