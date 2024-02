Дроны СБУ атаковали НПЗ в Волгограде — СМИ

Беспилотники Службы безопасности Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Волгограде. После этого там вспыхнул пожар. Об этом сообщает «РБК-Украина».



Сегодняшний пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который находится в Волгограде, был результатом успешной атаки СБУ.



Как отмечают источники, два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности.

Another deep strike by Ukraine in its campaign to undermine the funding for Putin's global terror coalition.



500km from the nearest Ukrainian soldier, the Volgograd Lukoil refinery is toast. pic.twitter.com/6aHqc43iaR