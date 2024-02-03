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Дроны СБУ атаковали НПЗ в Волгограде — СМИ

03 февраля 2024, 14:45

Дроны СБУ атаковали НПЗ в Волгограде — СМИ

Дроны СБУ работают в РФ. Фото: кадр из видео Дроны СБУ работают в РФ. Фото: кадр из видео

Беспилотники Службы безопасности Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Волгограде. После этого там вспыхнул пожар. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Сегодняшний пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который находится в Волгограде, был результатом успешной атаки СБУ.

Как отмечают источники, два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности.


«СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру, которую Россия использует для ведения войны в Украине. Ударяя по нефтеперерабатывающим заводам, работающим на российский военно-промышленный комплекс, мы не только перерезаем логистику поставок топлива для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета», — сообщает источник «РБК-Украина».

Ранее, 31 января, беспилотник атаковал в Петербурге завод «Невский мазут», а в Ленинградской области РФ вспыхнул угольный терминал Морского торгового порта. 

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