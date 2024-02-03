Дрони СБУ атакували НПЗ у Волгограді — ЗМІ

Дрони СБУ працюють у РФ. Фото: кадр із відео

Безпілотники Служби безпеки України атакували нафтопереробний завод у Волгограді. Після цього там спалахнула пожежа. Про це повідомляє «РБК-Україна».



Сьогоднішня пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, що знаходиться у Волгограді, була наслідком успішної атаки СБУ.



Як зазначають джерела, два безпілотники вразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності.

Інший глибокий стрижка в Україні в його campaign до underfunding для Putin's global terror coalition.



500km від недалеко від Ukrainian soldier, Volgograd Lukoil refinery is toast. pic.twitter.com/6aHqc43iaR - Jay in Kyiv (@JayinKyiv) February 3, 2024



«СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні. Б’ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику поставок пального для ворожої техніки, але й скорочуємо наповнення російського бюджету», — повідомляє джерело «РБК-Україна».



Раніше, 31 січня, безпілотник атакував у Петербурзі завод «Невський мазут», а в Ленінградській області РФ спалахнув вугільний термінал Морського торговельного порту.