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В РФ снова рассказали об атаке дронов: детали

05 февраля 2024, 08:21

В РФ снова рассказали об атаке дронов: детали

В ночь на 5 февраля в Российской Федерации в очередной раз работала противовоздушная оборона. В результате чего над Брянской областью якобы сбили дрон. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Около 0:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как написали в ведомстве, дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области.



Напомним, в Курской области 4 февраля в очередной раз сообщили об атаке дронов. На этот раз «под удар» попал поселок Теткино, который находится в Курской области. Из-за «прилета» повреждены объекты связи. 

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