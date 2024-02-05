В РФ снова рассказали об атаке дронов: детали

В ночь на 5 февраля в Российской Федерации в очередной раз работала противовоздушная оборона. В результате чего над Брянской областью якобы сбили дрон. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.



«Около 0:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Как написали в ведомстве, дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области.





Напомним, в Курской области 4 февраля в очередной раз сообщили об атаке дронов. На этот раз «под удар» попал поселок Теткино, который находится в Курской области. Из-за «прилета» повреждены объекты связи.