У РФ знову розповіли про атаку дронів: деталі

У ніч проти 5 лютого у Російській Федерації вкотре працювала протиповітряна оборона. Внаслідок чого над Брянською областю нібито збили дрон. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«Близько 0:30 припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



Як написали у відомстві, черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області.





Нагадаємо, у Курській області 4 лютого вкотре повідомили про атаку дронів. Цього разу «під удар» потрапило селище Тьоткіне, яке знаходиться в Курській області. Через «приліт» пошкоджено об'єкти зв'язку.