Влада Білгородської області РФ повідомила про атаку дронів: пошкоджено житлові будинки

У місті Губкін Білгородської області РФ сьогодні, 6 лютого, було чути вибухи. Влада розповіла про атаку БПЛА. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.



«Місто Губкін зазнав атаки ЗСУ за допомогою БПЛА. Внаслідок його падіння з подальшою детонацією постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.



За його словами, через вибух на території 4 приватних будинків є пошкодження, зокрема, вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та паркани.



Нагадаємо, в ніч на 5 лютого в Російській Федерації вкотре працювала протиповітряна оборона. Внаслідок чого над Брянською областю нібито збили дрон.