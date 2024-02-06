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Влада Білгородської області РФ повідомила про атаку дронів: пошкоджено житлові будинки

06 лютого 2024, 08:18

Влада Білгородської області РФ повідомила про атаку дронів: пошкоджено житлові будинки

У місті Губкін Білгородської області РФ сьогодні, 6 лютого, було чути вибухи. Влада розповіла про атаку БПЛА. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

«Місто Губкін зазнав атаки ЗСУ за допомогою БПЛА. Внаслідок його падіння з подальшою детонацією постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

За його словами, через вибух на території 4 приватних будинків є пошкодження, зокрема, вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та паркани.

Нагадаємо, в ніч на 5 лютого в Російській Федерації вкотре працювала протиповітряна оборона. Внаслідок чого над Брянською областю нібито збили дрон.

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