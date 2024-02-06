Делом о слежке за Bihus.Info займется Госбюро расследований

Дело о слежке и незаконном прослушивании сотрудников издания Bihus.Info будет расследовать Государственное бюро расследований. Такое поручение выдал Офис генпрокурора.



Уголовное производство начато по заявлению представителя редакции Bihus.Info. Журналистов операторов этого издания прослушивали неизвестные, а также следили за ними, используя специальные технические средства негласного получения информации в помещении загородного комплекса на территории Киевской области.



«Учитывая, что к совершению указанного уголовного преступления вероятно причастны сотрудники правоохранительного органа, досудебное расследование в уголовном производстве подлежит исключительной подследственности Государственного бюро расследований», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.



Генпрокурор Андрей Костин подчеркнул, что нарушения прав журналистов недопустимы и подлежат тщательному рассмотрению и надлежащей реакции.



В ОГП напомнили, что в соответствии с подписанным меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве проводят рабочие встречи с представителями СМИ.



Последняя встреча прокуроров и журналистов состоялась в январе 2024 года, а следующую проведут в ближайшее время, пообещали в ОГП.



Как сообщалось, 5 января журналисты из Bihus.Info обнародовали расследование и заявили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежки за редакцией. Это были сотрудники Службы безопасности Украины, утверждают журналисты-расследователи.

СБУ официально заявила, что руководство уже приняло кадровые решения в департаменте защиты национальной государственности. Был уволен руководитель департамента.



Народные депутаты проголосовали за вызов главы СБУ Малюка в Верховную Раду с докладом о прослушивании Bihus.Info.