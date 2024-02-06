Справою про стеження за Bihus.Info займеться Держбюро розслідувань

Справа про стеження та незаконне прослуховування співробітників видання Bihus.Info розслідуватиме Державне бюро розслідувань. Таке доручення видав Офіс генпрокурора.



Кримінальне провадження розпочато за заявою представника редакції Bihus.Info. Журналістів операторів цього видання прослуховували невідомі, а також стежили за ними, використовуючи спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації у приміщенні заміського комплексу на території Київської області.



«З огляду на те, що до скоєння зазначеного кримінального злочину ймовірно причетні співробітники правоохоронного органу, досудове розслідування у кримінальному провадженні підлягає винятковій підслідності Державного бюро розслідувань», — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.



Генпрокурор Андрій Костін підкреслив, що порушення прав журналістів неприпустимі і підлягають ретельному розгляду та належній реакції.



У ОДП нагадали, що відповідно до підписаного меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю проводять робочі зустрічі з представниками ЗМІ.



Остання зустріч прокурорів та журналістів відбулася у січні 2024 року, а наступну проведуть найближчим часом, пообіцяли в ОДП.



Як повідомлялося, 5 січня журналісти з Bihus.Info оприлюднили розслідування та заявили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. Це були співробітники Служби безпеки України, твердять журналісти-розслідувачі.

СБУ офіційно заявила, що керівництво вже ухвалило кадрові рішення у департаменті захисту національної державності. Було звільнено керівника департаменту.



Народні депутати проголосували за виклик голови СБУ Малюка до Верховної Ради з доповіддю про прослуховування Bihus.Info.